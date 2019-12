Gerade wenn man eine Reise plant, möchte man nicht nur ein paar Sehenswürdigkeiten besuchen, sondern zusätzlich auch die Einheimischen und deren Mentalität kennenlernen. Insbesondere diverse Trinkbräuche verraten so einiges über Land und Leute. Die europäische Kultur der Getränke und Trinkgewohnheiten ist mit zahlreichen Ritualen verknüpft und blickt auf eine lange Geschichte zurück.

In Südeuropa herrschen einige Trinksitten vor, besonders im Sommer. In Spanien wird beispielsweise, das Nationalgetränk Sangria getrunken. Je nach Region variieren die Zutaten. Diese sind beispielsweise:

Ganz oben an der Spitze sind auch das Spanische Bier, der offene Landwein und der Jerez, ein bekannter Weißwein, vertreten. Wie man es so kennt, stoßen die Menschen nach einem kurzen Trinkspruch oder einer längeren Ansprache an. Trinksprüche, wie “Arriba, abajo, al centro y pa’ dentro”, gehören dazu. Bevor man trinkt, führt man zuerst das Glas nach oben, dann nach unten und anschließend zur Mitte.

In Italien gehören zu den beliebtesten Getränken, neben Kaffee: Aperol und Limoncello. Beliebte Getränke sind auch italienische Liköre oder Grappa. Die Italiener stoßen zunächst an und setzen danach ihr Glas auf dem Tisch ab. Dies soll sie vor Unglück bewahren. Viele werfen Geschirr und Gläser aus dem Fenster. Dies gilt vor allem für Silvester, denn das soll Glück bringen.

Deutschland und sein Reinheitsgebot

Deutschland ist soweit bekannt für seine Bierkultur, das behaupten sogar internationale Gäste. Besonders das Münchner Oktoberfest lockt jedes Jahr viele Besucher auf ein gemeinsames Trinken, an. Das gemeinsame Trinken beruht auf das gegenseitige Anstoßen und dem in die Augen schauen sehen währenddessen. Nicht nur Bier ist der Vorreiter, sondern auch Milch, die genauso gern gesehen wird. Der Durchschnittsbürger verbraucht etwa 92 Liter Milch pro Jahr. Neben der Milch gehört ein genussvoller Kaffee ebenso auf den Mittagsplan der Deutschen. In Deutschland konsumieren auch auffällig viele Menschen Wasser aus abgefüllten Flaschen. Das kann auch hochwertigeres Wasser sein. Einige Firmen, wie die Sanpuro, konzentrieren sich demnach auf hochwertigeres Wasser.

Exoten im asiatischen Raum

Asiatische Kulinarik besticht vor allem durch scharfe, schmackhafte Gerichte. Aber auch exotische Nationalgetränke haben hier ihren Platz. Beispielsweise wird der „lao-lao-whiskey“, der in dem Land Laos produziert wird, gerne getrunken. Preislich ist man gut dabei und schmecken tut er dazu auch. Das außergewöhnliche hierbei ist, dass der Whiskey, des Öfteren, mit verschiedenen Zutaten, wie Insekten oder Schlangen vermischt und abgefüllt wird. Wer es etwas herzhafter mag, greift auch gerne zu dem vietnamesischen Eis-Kaffee. Es ist eine herrliche Mischung aus Kaffee, Kondensmilch und geschlagenem Eigelb. In vielen Ländern Südostasiens wird von Straßenverkäufern Zuckerrohrsaft verkauft. Zuckerrohrsaft ist erfrischend süß und ist ein perfekter Muntermacher. Er zählt zu den gesünderen Getränken und wird deshalb gerne getrunken. Für Menschen, die gerne auf Tee setzen, eignet sich der Masala Chai, der in Indien eine lange Tradition hat, am besten. Die indischen Gewürze wie Kardamom, Zimt, Ingwer und Nelken werden zu dem schwarzen Tee gegeben und machen ihn aromatisch. Nicht zu vergessen ist der Kokosnusssaft, der als Erfrischungsgetränk in mehreren asiatischen Ländern angeboten wird.

