Seit heute sind die Aktien von GORE German Office Real Estate an der Börse gelistet. Die Erstnotiz erfolgte am Morgen im m:access der Börse München. Der erste Kurs lag bei 6,20 Euro, am Nachmittag steht die Aktie des Börsenneulings bei 6,30 Euro.Ein klassischer Börsengang war der Gang ans Parkett nicht, GORE hat keine neuen Aktien ausgegeben. Insgesamt gibt es 15,05 Millionen Aktien von GORE, die Marktkapitalisierung liegt ...