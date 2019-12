„Gold bietet nochmals eine Chance für einen Long Einstieg an, die wir nicht an uns vorbeiziehen lassen können. So gehen wir zum aktuellen Kurs von $1469 Long in den Markt. Den Stopp ziehen wir bei $1459. Wir gehen diesen Long ein, da weiterhin eine zu hohe Chance besteht, dass Gold die $1446 nicht mehr unterbieten wird. Respektive zwischenzeitlich sogar, dass wir das Zwischentief bei $1463 nicht mehr unterschreiten.“

Am Dienstag den 10.12.19 ging unsere Kurznachricht mit unserem Long Einstieg an alle Abonnenten raus. Wir schreiben darin:

Mittwoch und Donnerstag hat der Goldkurs planmäßig reagiert und ist weiter gestiegen. Wir lagen in der Kursspitze 21$ im Plus.

Gold hält sich weiterhin, trotz des gestern sehr turbulenten Handelstages. Wo nach einem sehr guten Auftakt, der Preis von $1491 kommend, deutlich federn lassen musste. Im Tief notierten wir sogar wieder bei $1466.

Dennoch halten wir an unserem Ausblick fest, Gold steht an einem möglichen Ausbruch und hat gestern bereits gezeigt, dass hier Druck auf dem Kessel ist. Wir wollen nun einen Ausbruch über $1494 sehen, damit die Aufwärtsbewegung nachhaltig Fuß fassen kann. Gelingt dem Markt dieser Schritt, so sieht es gut aus, dass wir die Jahreshochs bei $1566 ins Visier nehmen können.

Wir werden zumindest jedoch eine substantielle Gegenbewegung in Richtung $1530 etablieren. Wir halten entsprechend an unserem Long fest. Es juckt natürlich in den Fingern, den Stopp bereits auf den Einstand zu ziehen, doch damit wären wir gestern schon rausgeflogen. Es scheint aktuell, dass der Markt noch diese Toleranz braucht.

Deswegen belassen wir den Stopp bei $1459. Gleiches gilt auch für den GLD. Der nicht ganz so krass auf die gestrige Entwicklung reagiert hat. Was schlicht an seinen beschränkten Handelszeiten liegt.

Wir halten auch beim Trade im GLD an der Stopp-Setzung fest und warten einen Ausbruch über $140.46 ab.

Die nächsten Handelstage und Wochen wird es essential sein das Positionsmanagement und die Stopp Setzung im Griff zu haben. Wir werden in unseren Kurznachrichten per Mail die Stopps anpassen und Nachkäufe an weiteren Wendepunkten tätigen um im ersten Schritt das Risiko auf Verlust zu minimieren und bei fortlaufenden Kursen den Gewinn zu maximieren. Im Silber werden wir demnächst ein Kaufsignal per Mail mit allen Daten zum Einstieg verschicken!

