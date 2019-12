Wirecard – unsere Meinung zu den Vorwürfen

Der Spiegel widmet Wirecard in einer aktuellen Ausgabe einen großen Beitrag. Man hat mit Markus Braun gesprochen und seziert die Vorwürfe gegen den Zahlungsdienstleister im Detail. Wir haben den Beitrag gelesen, wie auch die Artikel in der SZ der vergangenen Woche und wollen in unserem Exklusivbereich ein großes Fazit ziehen. Das Fazit finden Sie hier um einen Einblick in unsere Arbeit zu gewinnen. Wer dabei sein möchte, meldet sich gerne hier an. Was erwartet Sie?