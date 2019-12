Mit Hilfe einer großen Unternehmensanleihe hat Wirecard kürzlich 500 Millionen Euro eingenommen. Damit sollen alte Bankschulden reduziert werden und ein Großteil des Betrages für ein Aktienrückkaufprogramm genutzt werden.

Oberflächlich könnte man meinen, dass die Aktie senkrecht ansteigt.

Sind die Handelsbücher manipuliert oder nicht?

Die fundamentalen Rahmenbedingungen für das Unternehmen sind erstklassig. Hinsichtlich des Wachstumspotenzials ist Wirecard vermutlich das beste DAX-Unternehmen. Die Welt um Wirecard könnte so rosig sein, wenn die Financial Times nicht ständig in die „Suppe spucken“ würde. In den vergangenen Monaten gab es wiederholt Anschuldigungen, die schwerwiegend sind. Es geht um falsche Angaben zum Umsatz, Gewinn und fehlerhafter Buchhaltung.

Wirecard versuchte die Vorwürfe stets zu entkräften, doch langsam gehen die Argumente aus. Endgültige Gegenbeweise fehlen immer noch, so dass die Financial Times hartnäckig bleibt. Inzwischen geht die Financial Times sogar von einem systematischen Betrug aus.

Eine Sonderprüfung soll Sicherheit bieten

Der CEO Markus Braun beauftragte eine unabhängige Wirtschaftsberatungsgesellschaft (KPMG), um die Seriosität von Wirecard zu beweisen. Die Sonderprüfung läuft noch und Ergebnisse können noch nicht mitgeteilt werden.

Die Wirtschaftswoche auf der Spurensuche

In der neuesten Ausgabe des Wochenmagazins Wirtschaftswoche geht man nun detaillierter auf die Vorwürfe ein. Die britische Financial Times behauptet, das Wirecard mit einer arabischen Firma namens „Al Alam“ riesige Umsätze macht. Nur im Jahr 2016 wurde rund die Hälfte des Wirecard-Gewinns mit Al Alam erzielt. Die Wirtschaftswoche versuchte deshalb, die Firma in Dubai zu besuchen. Dabei staunte man, dass die Firma nur aus einem kleinen Büro besteht. Selten sind Mitarbeiter anzutreffen. Eine zusätzliche Nachfrage bei anderen internationalen Zahlungsdienstleistern ergaben keine weiteren Kenntnisse. Al Alam ist nicht bekannt.