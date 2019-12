„Crash-Propheten“ haben Hochkonjunktur! Ihre Bücher werden zahlreich als Geschenke unterm Weihnachtsbaum liegen. Die populärsten Argumente verdienen eine kritische Betrachtung.

Wider den Crash-Propheten

Kritische Auseinandersetzung mit „Crash-Propheten“

Monetär souveräne Staaten mit flexiblen Wechselkursen können nicht zahlungsunfähig werden

Aktienmarktbewertungen weitestgehend geringer als vor den letzten Crashs

Schuldenberg und Zinsanstieg

Die aggregierten Schulden von Staaten, Unternehmen, Banken und privaten Haushalten stiegen in den letzten zehn Jahren um fast 40 % auf über 250 Billionen US-Dollar. Dies entspricht 320 % des globalen Bruttoinlandproduktes. Wenn nun Zinsen steigen, drohe der Crash – so die gängige Argumentation. Allerdings sank die Verschuldung der privaten Haushalte in den wichtigsten Industrieländern und in USA und Europa stieg sogar die Sparquote. Gleichzeitig führt die Demographie über ein nachlassendes Wirtschaftswachstum zu einem langfristigen Rückgang der privaten Investitionen und einem Anstieg der Ersparnisse auf Unternehmensebene. Die große Lücke, die sich dadurch zwischen den gesamten Ersparnissen der Privathaushalte und Unternehmen einerseits und den privaten Investitionen andererseits auftut, können viele Staaten für die Finanzierung öffentlicher Investitionen nutzen, ohne einen Anstieg der Zinsen befürchten zu müssen. Monetär souveräne Staaten, die sich nur in ihrer eigenen Währung und am besten bei ihrer eigenen Bevölkerung verschulden sowie flexible Wechselkurse zulassen, können nicht Bankrott gehen. Dieser Umstand erklärt auch warum Japan völlig problemlos ein Staatsdefizit von über 240 % des BIP stemmen kann und im Gegensatz zu Deutschland über eine exzellente Infrastruktur verfügt.