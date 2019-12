Siemens: Ausbruch zum Wochenanfang?

Die Siemens-Aktie konnte seit Mitte August in einer dynamischen Aufwärtsbewegung nahezu kontinuierlich ansteigen. Dabei wurde am 2. Dezember bei 119,62 Euro ein neues Hoch ausgebildet. Anschließend ging der Wert in eine Korrektur über. Diese Konsolidierung zu beenden, bemühten sich die Bullen am Freitag erfolglos.

Zwar konnte nach dem Tief vom 10. Dezember bei 113,90 Euro ein Anstieg vollzogen werden, doch ... Weiterlesen