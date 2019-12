flatex Morning-news Öl (WTI)

Der Preis für ein Fass Rohöl der US-Sorte WTI (West Texas Intermediate) im Februar-Kontrakt an der US-Terminbörse NYMEX durchbrach jüngst die Marke von 60,00 US-Dollar, schloss aber mit 59,69 US-Dollar. US-Leichtöl blieb auch in den letzten Wochen und Monaten und vor allem in den letzten Jahren ein Verkaufsschlager auch in Europa. Im Jahr 2017 importierte Europa rund 10,8 Mio. Tonnen Rohöl aus den USA, in 2018 waren es bereits 29,2 Mio. Tonnen und gemäß des Statistik Berichts von BP sieht es bereits so aus, als könnte der WTI-Umsatz in Europa in 2019 nochmals gesteigert werden.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom letzten Verlaufstief des 29. November 2019 bei 55,01 US-Dollar bis zum jüngsten Zwischenhoch des 13. Dezember 2019 bei 60,39 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu ermitteln. Die Widerstände kämen bei den Marken von 60,39 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 61,17/61,66/62,44 und 63,71 US-Dollar in Betracht. Die Unterstützungen wären bei 59,12/58,33/57,70/57,06 und 56,28 US-Dollar auszumachen.





