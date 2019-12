Merkel will wieder mehr Einwanderung, und ihre Minister aller Parteien machen begeistert mit. Arbeitsminister Hubertus Heil bietet der Wirtschaft gleich eine ganze Menü-Karte an – die Wirtschaft kann bei ihm Fachkräfte bestellen wie beim märchenhaften Tischlein-deck-Dich: „… muss uns sagen, in welchen Ländern sie für welche Branchen auch Fachkräfte anwerben will“. Gesundheitsminister Jens Spahn will „im

Der Beitrag Zuwanderungsgipfel: 8 Punkte für Fachkräfte-Politik erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Roland Tichy.