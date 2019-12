GAM Investments: Aramco nimmt Einzug in die Schwellenländer-Indizes

Nach dem Rekord-Börsengang von Aramco wird die neu gelistete Aktie bald in globale Aktienindizes wie den Schwellenländer-Benchmarks von MSCI und FTSE aufgenommen. Angesichts des geringen Streubesitzes von 1,5% wird die unmittelbare Auswirkung gering sein, aber angesichts der immensen Größe des Konzerns sollten Investoren die kommenden Indexbewegungen im Auge behalten.

MSCI hat angekündigt, Aramco einen vorläufigen Streubesitz von 0,5% zuzuweisen, was zu einer Gewichtung von etwa 0,15% im MSCI Emerging Markets Standard Index und passiven Zuflüssen von rund 700 Mio. USD führen würde. Die Ausübung der Mehrzuteilungsoption ("Greenshoe") wurde in den Medien dementiert, und MSCI hat dies auch nicht erwähnt, so dass es vorerst nicht zu weiteren Zuflüssen kommen dürfte. MSCI plant, Aramco am 17. Dezember nach Handelsschluss in den Index aufzunehmen.