DXC - Wunderschöne Base kurz vor Auflösung! CRV 4:1 bis zum Gapclose!

Ausbruch ist jederzeit möglich, CRV von 4:1 bis zum Gapclose möglich!

Symbol: DXC ISIN: US23355L1061

Rückblick: Heute wollen wir uns den amerikanischen IT Beratungs- und Dienstleistungskonzern DXC Technology etwas genau ansehen: Das Unternehmen ging 2017 aus der Fusion der Computer Sciences Corporation und der Dienstleistungssparte Enterprise Services von Hewlett Packard Enterprises hervor und beschäftigt heute weltweit 21.000 Mitarbeiter. Der aktuelle CEO Mike Salvino lenkt aus dem Firmenhauptsitz in Tysons Corner den mit 6.000 Kunden weltweit größten unabhängigen Anbieter von End-to-End IT-Services. Bei einem Blick auf den Chart fällt uns sofort das massive Abwärtsgap im August 2019 auf, welches den Abwärtstrend weiter beschleunigte und in dessen Folge die Aktie auf das Jahrestief bei 25,80 USD fiel. Hier scheint der Wert einen Boden gefunden zu haben, seither konnte der Kurs bereits wieder 50 % zulegen und einen untergeordneten Longtrend ausbilden. Dieser befindet sich derzeit gerade in der Korrektur auf zeitlicher Basis, das bedeutet, die Aktie korrigiert seit mehreren Tagen in die Seite und bildet über dem EMA 20 eine sehr enge Range mit niedriger Volatilität. Ein Ausbruch aus dieser scheint jederzeit möglich!