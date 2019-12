Nachdem die euromicron Aktie am Donnerstag und Freitag jeweils auf 0,221 Euro zurückgefallen war, geht es für die „Pleite-Aktie” aktuell spürbar nach oben. Der letzte Aktienkurs wurde bei 0,34 Euro notiert, ein Plus von 41 Prozent zum Schlusskurs vom Freitag. An der Börse hoffen offenbar einige Trader, dass mit der Abberufung der euromicron-Chefin Bettina Meyer nach dem jüngsten Antrag des Konzerns bei Gericht auf ein ...