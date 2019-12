× Artikel versenden

Wieder Änderungen in der DAX-Familie

Ja ist denn heute schon Weihnachten …? – So oder so ähnlich wird Oliver Steil gedacht haben, als er am Abend des 4.12.2019 nach dem Börsenschluss in den USA erfahren hat, dass sein Konzern Teamviewer am 23.12.2019 mit einem Schlag in den MDAX und TechDAX aufgenommen wird.





