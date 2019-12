Die Aktie ist schlimm unter die Räder gekommen. Seit Oktober 2017 stürzte der Kurs um mehr als 80% von dem Allzeithoch (54 Euro) auf aktuell nur noch 11,30 Euro. Zuletzt beschleunigten zwei Gewinnwarnungen in Folge die Talfahrt. Ursprünglich war Nanogate von einem im Vergleich zum Vorjahr stabilen Gewinn ausgegangen. 2018 lag das operative Ergebnis bei 24 Millionen. Im August senkte CEO Ralf Zastrau die Erwartung für das Ebitda auf eine Spanne zwischen 14 und 17 Millionen. Im November schraubte der Unternehmenslenker die Prognose weiter runter auf nur noch 8 bis 11 Millionen. Der Nettoverlust soll im niedrigen zweistelligen Millionenbereich liegen, zuvor war von einem Minus im oberen einstelligen Millionenbereich die Rede. Schlimmer ist aber, daß der Oberflächenspezialist Kreditbedingungen gerissen hat und daher in Verhandlungen mit finanzierenden Banken steht. Am Firmensitz im saarländischen Göttelborn brennt es. Aber Vorstandschef Zastrau versucht, das Steuer herumzureißen. Die Dividende wird gestrichen. In einer neuen Konzernstruktur möchte man sich auf die Sparten Mobility und Industry konzentrieren. Durch effizientere Abläufe soll die Rückkehr zur Profitabilität gelingen. Nanogate sieht sich als weltweit führendes Technologieunternehmen. 1.800 Mitarbeiter. Die Gesellschaft entwickelt und produziert designorientierte Oberflächen und Komponenten und stattet diese mit zusätzlichen Eigenschaften (zum Beispiel antihaftend, kratzbeständig, korrosionschützend) aus. Die Kundenliste enthält erste Adressen wie Airbus, Audi, Daimler, Fresenius, Porsche oder VW. Die Firma ist in den letzten Jahren rasant gewachsen, zu Lasten der Profitabilität. Auch hat man sich teilweise verzettelt. Daher wollen sich die Göttelborner in Zukunft auf Aufträge im Premiumsegment mit hoher Wertschöpfung konzentrieren. Zastrau sieht „Ergebnispotential in Millionenhöhe“. Profitabilität soll Vorrang vor Wachstum bekommen. Um die Umbaupläne zu realisieren, heuert Nanogate den Sanierungsspezialisten Robert Wittmann als COO an. Das strategische Ziel – 500 Millionen Umsatz bei einer Ebitda-Marge von mindestens 15% – gibt Nanogate nicht auf, es kann aber aufgrund des Konzernumbaus nicht mehr wie bislang geplant schon im Jahr 2025 erreicht werden. 2018 kletterten die Erlöse um satte 28% auf 239 Millionen. Der Nettogewinn allerdings nur mickrige 1,4 Millionen. Da sollte langfristig mehr drin sein. Börsenwert aktuell ganze 60 Millionen. Lediglich ein Viertel des für das laufende Jahr erwarteten Umsatzes (245 bis 250 Millionen). Fazit: Bei Nanogate bleibt kein Stein auf dem anderen. Wenn es gelingt, die Gesellschaft auf Profitabilität zu trimmen, hat die Aktie beträchtliches Erholungspotential. Mutige setzen auf einen turnaround, warten aber erstmal eine Bodenbildung des Kurses ab.