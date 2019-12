Euroboden expandiert in Berlin

In Berlin hat Euroboden zwei Immobilien gekauft. Der Kaufpreis liegt im niedrigen zweistelligen Millionenbereich.Eine erworbene Immobilie liegt in Lichtenberg. Auf dem 6.000 Quadratmeter großen Grundstück gibt es ein Nahversorgungszentrum mit einer vermietbaren Fläche von 6.500 Quadratmetern. In Neukölln hat Euroboden zudem eine Liegenschaft am Gewerbestandort Südring gekauft. Dort soll ein moderner Bürokomplex entstehen. ...