Nach OPEC-Sitzung verleiht nun Trump dem Ölmarkt Rückenwind

Hannover (www.aktiencheck.de) - Wie so häufig in diesem Jahr: Der Ölpreis scheint in Washington bestimmt zu werden und nicht am Persischen Golf, so Markus Schweizer und Niklas von Perbandt von der NORD/LB.Nach den Beschlüssen der OPEC in Wien schienen die globalen Ölmärkte zunächst nach ihrer Richtung zu suchen und schwankten um ein Preisniveau von USD 64, so die Analysten der NORD/LB. [ mehr