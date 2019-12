Vieles Positive eingepreist - Aktienmärkte haben in 2020 aber noch weiteres Potenzial

Hannover (www.aktiencheck.de) - Mit der zuletzt zu beobachtenden Aufwärtsentwicklung der Aktienkurse wurde für die dominierenden politischen und wirtschaftlichen Themen mehr und mehr ein positives Szenario eingepreist, so Thorsten Strauss von der NORD/LB.Auch die Analysten der NORD/LB würden in ihrem Basisszenario beispielsweise davon ausgehen, dass es eine (Teil-)Einigung im Handelskonflikt zwischen den USA und China gebe, ein No-Deal-Brexit vermieden werden könne, die Wachstumsdynamik in den USA solide bleibe, sich im Euro-Raum die Konjunktur wieder etwas belebe, und dass größere politische Verwerfungen ausbleiben würden. [ mehr