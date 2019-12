Bei CropEnergies werden die Zahlen für das laufende Geschäftsjahr 2019/2020 besser als erwartet ausfallen. Am Montag hebt das Unternehmen die Prognose für das laufende Jahr an. Erwartete man bisher einen Umsatz zwischen 840 Millionen Euro und 870 Millionen Euro, so sind nun 900 Millionen Euro das Ziel. Hintergrund seien eine robuste Nachfrage und fortgesetzt deutlich über Vorjahr liegende Erlöse für erneuerbares Ethanol, so ...