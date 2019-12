NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt werden am Montag Kursgewinne erwartet. Marktstrategen verwiesen als Antrieb vor allem auf die Gewinne an Europas Börsen als fortgesetzte Reaktion auf den ersten Teilerfolg im Handelsstreit und die Erwartung eines geregelten Brexit. Ob es dem Wall-Street-Index Dow Jones Industrial allerdings gelingt, auf ein neues Rekordhoch zu klettern, ist nicht ausgemacht.

Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart taxierte der Broker IG den Dow 0,3 Prozent höher auf 28 222 Punkte. Am Freitag noch hatte er bei 28 290 Punkten einen neuen Höchststand erreicht. Im Handelsverlauf waren die Gewinne dann aber rasch wieder verpufft, denn es fehlte an Details zum US-chinesischen Handelsdeal.