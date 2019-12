FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich dank des US-chinesischen Handelsdeals und des Wahlsiegs von Großbritanniens Premier Boris Johnson auch zu Beginn der neuen Woche in Kauflaune gezeigt. Der Dax erklomm am Montagnachmittag sein Tageshoch bei 13 390 Punkten und notierte zuletzt 0,77 Prozent im Plus bei 13 384,84 Zählern. Der MDax als Indikator für die Aktien der mittelgroßen deutschen Unternehmen stieg auf ein Rekordhoch von 28 165 Punkten und lag zuletzt 1,40 Prozent im Plus bei 28 163,17 Zählern. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,95 Prozent nach oben.

"Sieg auf ganzer Linie für die Bullen auf dem Frankfurter Börsenparkett", kommentierte Börsenexperte Jochen Stanzl von CMC Markets. Der Dax habe die Tür zu seinem Allzeithoch bei knapp 13 596 Punkten aufgestoßen und befinde sich nun in einer komfortablen Angriffsposition für neue Rekorde. "Es ist nur noch die Frage, ob es noch in diesem Jahr klappt oder wir einen starken Start ins Börsenjahr 2020 bekommen - oder beides", so Stanzl.