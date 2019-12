Dual Return Vision Microfinance: Finanzielle Inklusion: „Auch nach positiver Kreditvergabe werden laufend Vor-Ort-Besuche durchgeführt“

Im Gespräch legt Günther Kastner, C-Quadrat Asset Management GmbH, dar, welche Chancen für Anleger im Bereich Mikrofinanz durch die Fondsfamilie bestehen – und wie gleichzeitig ein Entwicklungsziel der UN adressiert wird.

Mikrofinanz ist ein Oberbegriff für finanzielle Basisdienstleistungen. Es geht um Mikro-Kredite, Sparbücher oder Versicherungen für einkommensschwache, aber ökonomisch aktive Menschen. Die Vereinten Nationen sehen Mikrofinanz als ein wichtiges Instrument zur Armutsbekämpfung. Mit der Vergabe von Mitteln an Mikrofinanzinstitute (MFI) in den jeweiligen Ländern unterstützt der Fonds die Sustainable Development Goals der UN, konkret das Ziel zehn „Weniger Ungleichheiten“, in dieser Ausprägung durch finanzielle Inklusion. Der Fonds stellt seine Mittel nicht dem Endkunden, sondern auf Mikrofinanz-Transaktionen spezialisierten Instituten zu Verfügung, die im jeweiligen Markt besondere Expertise und Zugang zu Kunden besitzen.