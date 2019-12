Aurelius kauft Hersteller von Flugzeugsitzen

Aurelius meldet die mehrheitliche Übernahme der ZIM Flugsitz GmbH mit Sitz in Markdorf am Bodensee. Verkäufer des Anbieters von Flugsitzen für kommerzielle Passagiermaschienen sei die Gründerfamilie Zimmermann, teilt die Münchener Beteiligungs-Gesellschaft am Montag mit. Man rechnet damit, dass die Übernahme des Unternehmens im Januar des kommenden Jahres vollzogen werden könne. Zum Kaufpreis macht Aurelius in branchenüblicher ...