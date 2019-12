Tarifverhandlungen für Kaufhof und Karstadt auf der Kippe - ver.di warnt Arbeitgeber vor weiteren Provokationen

Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Tarifverhandlungen für Kaufhof und Karstadt Warenhaus sowie Karstadt Sports und Karstadt Feinkost sind am frühen Morgen des 14. Dezember 2019 (Samstagmorgen) ergebnislos unterbrochen worden, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. [ mehr