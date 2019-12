FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag leicht zugelegt. Am Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1150 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbanknk (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1146 (Freitag: 1,1174) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8972 (0,8949) Euro.

Damit war der Euro zuletzt noch deutlich von seinem Niveau zum Wochenschluss entfernt. Am Freitag hatte er vom Wahlsieg der Konservativen in Großbritannien profitiert und war zum US-Dollar auf einen viermonatigen Höchststand gestiegen. Ein geordneter Brexit rückt nun in greifbare Nähe. Der Euro konnte die Gewinne aber nicht halten.