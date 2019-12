Lufthansa - Der Kranich hebt wieder ab, +40% in 3 Monaten - jetzt Breakout-Chance nutzen!

Breakout - Tradingstrategie

Symbol: LHA ISIN: DE0008232125

Rückblick: Die Lufthansa Group ist weltweit tätig und mit rund 540 Tochter- und Beteiligungsunternehmen mehr als nur eine Fluggesellschaft. Zum Lufthansa-Verbund gehören die Fluglinien Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Germanwings sowie Beteiligungen an Brussels Airlines, JetBlue und SunExpress. Das Unternehmen beschäftigt über 135.000 Mitarbeiter und hat sich zu einem führenden Anbieter in den Bereichen Passagier- und Frachtverkehr, Logistik, Catering, Instandhaltung und IT-Services entwickelt. Vom Hoch im März bei 23,66 EUR hat sich der Kurs bis August fast halbiert. Nun sieht es so aus, als ob das Airline-Unternehmen wieder durchstarten könnte. Von Mitte August bis November ging es um über 40 Prozent nach oben.