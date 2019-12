Bei der Porsche-Aktie konnten die Käufer in der Vorwoche einen Anstieg vollziehen und den Kurs von der am 10. Dezember erfolgreich getesteten 50-Tagelinie lösen. In einer steilen Rallye verbesserte sich der Wert bis zum Freitag auf 70,18 Euro. Das Hoch vom 7. November bei 70,00 Euro konnte damit bereits leicht überwunden werden.

Vor dem Wochenende wollten sich die Anleger aber ... Weiterlesen