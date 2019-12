Scout24 vor möglichem Milliarden-Deal

Scout24 steht vor dem möglichen Verkauf der Aktivitäten ihres Internet-Portals AutoScout24. Am Montag bestätigt das Unternehmen entsprechende Berichte in den Medien zum Teil. Dies gilt nicht für den Kaufpreis: „Der von dem Bieter Hellman & Friedman gebotene Kaufpreis liegt erheblich über den in der heutigen Berichterstattung genannten 2,5 Milliarden Euro”, so Scout 24 weiter.Der Deal ist allerdings bisher nicht in ...