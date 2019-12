Mastercard vs. PayPal: Welche ist die bessere Aktie?

Growth-Aktien können zu den spannendsten Picks am Markt gehören. Die Herausforderung für die Anleger besteht darin, zu ahnen, wie lange das Wachstum andauern wird. Wachstumsstarke Unternehmen sinken schnell wieder, wenn sich das Geschäft verlangsamt, und diese Bewegung will niemand mitmachen.

Mastercard auf dem Vormarsch

Mastercard kann bestens für ein schnelleres Wachstum positioniert sein. Das Finanztransaktionsunternehmen verzeichnete im vergangenen Jahr einen Gewinn pro Aktie von 41 %, während die EPS-Schätzungen für 2019 bei 18,5 % lagen.

Operativ ist die Leistung von Mastercard stark. Das Volumenwachstum hält an und sein langfristiges Potenzial zeigt keine Anzeichen von Verlangsamung. Man ist tief im Leben der Kunden verankert.

Bei der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal am 29. Oktober sagte CEO Ajay Banga: „Wir haben ein weiteres Quartal mit solidem Umsatz- und Ergebniswachstums erzielt, indem wir unsere Strategie umsetzen und langfristig denken und investieren.“

Mastercard sagte, dass die Einnahmen für das dritte Quartal insgesamt 2,1 Milliarden USD bzw. 2,07 USD pro Aktie betrugen, ein Jahr zuvor waren es noch 1,9 Milliarden USD oder 1,82 USD pro Aktie. Die Wall Street hatte einen Gewinn von 2,01 USD pro Aktie erwartet.

Der Umsatz lag bei 4,5 Milliarden USD gegenüber 3,9 Milliarden USD vor einem Jahr – und übertraf die Prognose der Wall Street von 4,42 Milliarden USD.

In diesem Herbst hat Mastercard eine Partnerschaft mit den Konkurrenten Visa, American Express und Discover Financial Services geschlossen, um mit PayPal und Apple Pay zu konkurrieren und eine Onlineoption namens „click to pay“ einzuführen. So werden die Zahlungsinformationen an einem Ort gespeichert und die Transaktionen vereinfacht – man muss also nicht mehr auf jeder Shopping-Website umständlich seine 16-stellige Kreditkartennummer eingeben.

In der Weihnachtszeit 2019 werden Rekordmengen an Onlinekäufen getätigt. Da immer mehr Unternehmen und Verbraucher Geschwindigkeit und Sicherheit im Internet erwarten und „click to pay“ verwenden, werden höhere Transaktionen für Mastercard eine angenehme Folge sein.

Rasante Marktführerschaft von Paypal

PayPal ist führend in der Entwicklung des digitalen Zahlungsverkehrs und außerdem die größte Plattform für Geldtransferdienste.