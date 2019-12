DEAG erweitert die Aktivitäten in Großbritannien mit einem Zukauf: Die Berliner übernehmen 75 Prozent der Anteile am Ticketing-Anbieter Gigantic Holdings Limited. „Damit stärkt die DEAG ihren Ticketing-Bereich deutlich und baut den Anteil von Third-Party-Content für nicht konzerneigene Events weiter aus”, teilt der Entertainment-Konzern am Montag mit. Zu den finanziellen Einzelheiten macht die Gesellschaft keine Angaben.Im ...