DOKUMENT DER US-REGIERUNG ERWÄHNT RIPPLE UND XRP

Behörde der US-Regierung erwähnt Ripple und XRP in einem Dokument. XRP-Kurs kann davon heute nicht profitieren.

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und für einige Kryptowährungen wie Bitcoin war 2019 ein durchaus erfolgreiches nach dem harten Krypto-Winter 2018. Dagegen enttäuschte die Wertentwicklung der nach der Marktkapitalisierung drittgrößten digitalen Währung XRP, hinter der das US-Fintech Unternehmen Ripple steckt. Trotz vieler positiver Meldungen über Kooperationen von Ripple mit namhaften Zahlungsdienstleistern und Banken ging der XRP-Kurs eher in Richtung Süden. Zumindest eine erhöhte Wahrnehmung von Ripple und XRP dürfte seit einigen Tagen gewiss sein, nachdem beide in einem Dokument der US-Behörde „Consumer Financial Protection Bureau“ (CFPB) erwähnt wurden. Darin steht geschrieben, dass es ein „anhaltendes Wachstum und expandierende Partnerschaften“ bei digitalen Währungsfirmen wie Ripple, die auch eine virtuelle Währung XRP anbieten, gibt. Leider konnte der XRP-Kurs davon heute nicht profitieren. Gegen 17:30 Uhr MEZ notiert XRP mit einem Abschlag von rund 3 Prozent bei 0,2124 US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie hier.

