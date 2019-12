Wir sind weiterhin nicht Long in Silber , da sich ein möglicher Rücksetzer ankündigt. Im Rahmen dessen, wir nicht auf der falschen Seite stehen wollen, da dabei nicht ausgeschlossen werden kann, dass dieser doch noch mal das Tief bei $16.56 herausfordert. Wenn dieser kommt, sollte sich dies heute, spätestens morgen im Chart manifestieren.

Entsprechend müssen wir noch etwas Geduld aufbringen. Silber ist der letzte im Bunde, der Edelmetallmärkte der noch auf seinen Einstieg wartet. Wenn man es etwas bildlicher darstellen möchte, so kann man sich die Lage aktuell so vorstellen, dass Silber bereits das Gate verlassen hat und nun zur Startbahn rollt. Wir stellen uns entsprechend weiterhin auf einen Long Einstieg im Laufe dieser Handelswoche ein. Sobald unsere Indikatoren anschlagen, verschicken wir eine Kurznachricht per Mail mit allen Daten zum Einstieg. Wenn Sie diese erhalten wollen, einfach kurz anmelden.

