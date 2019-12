Heute erreicht der amerikanische Aktienmarkt einmal mehr neue Allzeithochs, auch der Dax ist nicht mehr weit von seinen einstigen Höchstständen entfernt. Es sind nach wie vor drei Faktoren, die den Aktienmarkt in diese Höhe steigen lassen: die Liquidität der Notenbanken, der Optimismus in Sachen Erholung der Konjunktur (dagegen heute wieder schwache Konjunkturdaten aus Europa), weswegen die Zahlen der Unternehmen wieder deutlich besser würden - und schließlich der Glaube, dass der Handelskrieg (wie auch der Brexit) kein Problem mehr sei. Und in dieser Situation macht das Wort des "melt up" am amerikanischen Aktienmarkt die Runde, also eine Explosion nach oben in den nächsten Monaten. "Werdet gierig" lautet das Motto etwa der Bank of America..

Das Video "Werdet gierig! Marktgeflüster" sehen Sie hier..