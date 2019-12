Die Bundesregierung tritt seit Jahren auf die Schuldenbremse und hält an der schwarzen Null in ihrem Haushalt fest. Doch damit gerät sie zunehmend in die Kritik. Sollte die Schuldenbremse verschrottet oder sollte weiter gespart werden? Was ist der Unterschied zwischen schwarzer Null und Schuldenbremse? Welche Folgen hat die Sparpolitik für Anleger?