Nach erfolgreichen Produktionstests will Leanlife Health (CSE: LLP; FRA: LL1) in den kommenden Wochen tatsächlich mit der kommerziellen Produktion seiner hochwertigen Omega-3 Produkte starten. Die vertragliche Grundlage dafür bildet ein Abkommen mit Ecovatec Solutions Inc., einer privaten Gesellschaft aus dem Bereich NutraCeutica.

Leanlife hatte in den modern ausgestatteten Produktionseinrichtungen von Ecovatec in Abbotsford bei Vancouver bereits die grundsätzliche großtechnische Machbarkeit seines neuartigen Produktionsverfahrens für haltbare Omega-3-Produkte auf Leinölbasis demonstriert. Inzwischen hat Leanlife die monatliche Produktionskapazität erweitert. Mit dem Vertrag sichert sich Leanlife nun das Recht, die Produktionseinrichtungen von Ecovatec weiter für die laufende kommerzielle Produktion zu nutzen. Einzelheiten des Vertrags wurden nicht bekannt gegeben.