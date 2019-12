Achim Plate legt seinen Posten als Aufsichtsrat bei der DEWB, Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft, mit sofortiger Wirkung nieder. Plate war Aufsichtsratschef der Gesellschaft. Der Abschied kommt wenig überraschend. Plate wird neuer Vorstandschef von Lloyd Fonds. Diesen Posten tritt er am 1. Januar an. Lloyd Fonds ist eine Beteiligung von DEWB.Plate gehörte dem Aufsichtsrat von DEWB seit Juni 2017 an. Über ...