Die Fed flutet mit Liquidität, der Handelskrieg scheint vorbei, es herrscht Klarheit über den Brexit - nun kann ja nichts mehr schief gehen. Das ist die verbreitete Ansicht der Aktienmärkte, nachdem gestern alle drei US-Indizes neue Allzeithochs erreicht hatten und der S&P 500 an der Marke von 3200 Punkten kratzt. Heute Nacht wenig Neues im asiatischen Handel, dümpeln die Märkte nun auf Weihnachten zu? Vermutlich aber werden bald all die Dinge wieder auf den Tisch kommen, die die Aktienmärkte eigentlich schon abgehackt hatten: Boris Johnson will die Briten so oder so Ende 2020 aus der EU herausführen (harter Brexit möglich) - und beim Handelsdeal dürften die Schwierigkeiten erst anfangen bei der schriftlichen Fixierung..

Das Video "Geister, die wiederkehren!" sehen Sie hier..