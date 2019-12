Zum ersten „Globalen Flüchtlingsforum” in Genf richtete die Kurdische Gemeinde Deutschland e.V. einen Offenen Brief an die Bundeskanzlerin, den wir nachstehend dokumentieren. Offener Brief Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, auf dem ersten Globalen Flüchtlingsforum in Genf werden Sie morgen auch mit dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan zusammentreffen. Wir hoffen inständig darauf, dass Sie diese Begegnung dazu nutzen

Der Beitrag Merkel und Erdogan beim „Globalen Flüchtlingsforum” in Genf erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Dokumentation.