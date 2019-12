Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Gasversorgungsunternehmen haben im Jahr 2018 bei der Abgabe von Gas an alle Letztverbraucher (zum Beispiel Unternehmen und private Haushalte) im Durchschnitt 3,48 Cent je Kilowattstunde eingenommen, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. [ mehr