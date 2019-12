flatex Morning-news Gold

Der Preis für eine Feinunze Gold konnte sich auch zum Wochenbeginn - vor allem trotz neuer Rekorde an der Wall Street - erstaunlich gut schlagen und tendierte überwiegend seitwärts. Ein leicht schwächerer US-Dollar war hier zusätzlich hilfreich. Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien, Europa und den USA sind jedoch bereits als technisch wieder recht überhitzt einzustufen. Ein zunehmendes Korrekturpotenzial würde hier eher den Gold-Bullen in die Hände spielen.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Jahrestief des 02. Mai 2019 bei 1.266,35 US-Dollar bis zum Jahreshoch des 04. September 2019 bei 1.557,10 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu ermitteln. Die Widerstände kämen bei den Marken von 1.488 und 1.557 US-Dollar in Betracht. Die Unterstützungen wären bei 1.446/1.411/1.377 und 1.335 US-Dollar auszumachen.





