Doppelhoch vs. Kaufsignal

An Caterpillar interessierte Anleger sollten sich nicht mit den kurzzeitigen Kursschwankungen zu sehr auseinandersetzen. Für einen Lauf zurück an die Jahreshöchststände aus 2018 bei 173,24 US-Dollar sind mittelfristige Handelsansätze von Vorteil, was die zuletzt an den Tag gelegte Schwankungsbreite des Wertpapiers nur zu genau verdeutlicht. Ebenfalls von einer weiteren Kurssteigerung der Caterpillar-Aktie überzeugte Investoren können an einem fortgesetzten Lauf oberhalb von 148,50 US-Dollar profitieren. Für diesen Fall würde sich ein Long-Investment beispielsweise in das Faktor Zertifikat Long auf Caterpillar WKN VN64NS mit einem fest eingebauten Hebel von 5,0 anbieten. Rücksetzer zurück auf das Ausbruchsniveau der zurückliegenden Handelsspanne aus November dieses Jahres sollten kurzfristig jedoch einkalkuliert werden. Eine deutliche Eintrübung des Chartbildes würde sich erst darunter ergeben, in diesem Fall könnte es zeitweise in den Bereich von 130,00 US-Dollar abwärts gehen, im schlimmsten Fall wird noch einmal die untere Ebene der vorherigen Handelsspanne um 112,11 US-Dollar getestet. Bislang wird aber von einer weiteren Umsetzung des kürzlich aufgestellten mittelfristigen Kaufsignals ausgegangen.