Börsen und Gewohnheiten (und der Verfallstag)

Menschen sind Gewohnheitstiere. Wir alle haben liebgewonnene oder nervige Gewohnheiten, die praktisch jeden Lebensbereich betreffen – beruflich wie privat. Warum sollte das an der Börse anders sein? Wenn also an der Börse Gewohnheitstiere agieren, dann entwickelt auch die Börse selbst Gewohnheiten – z.B. auch vor den Verfallstagen.

Es sind also Reflexe, die wir kaum bewusst steuern können, sondern die automatisch ablaufen – wie das Atmen oder der regelmäßige Lidschlag. Und weil das so ist, führen diese Reflexe an der Börse zu bestimmten, immer wiederkehrenden Phänomenen, wenn die Mehrzahl der Börsenteilnehmer in Panik gerät oder in Euphorie verfällt. Und diese (und andere) Automatismen bringen die bekannten Chartmuster hervor, nach denen sich die meisten Trader, aber auch viele Anleger richten.

Darüber hinaus gibt es aber natürlich auch Gewohnheiten, welche „die Börse“ – also natürlich wir Börsianer – im Laufe der Zeit annehmen oder auch wieder ablegen. Das sind die typischen Gewohnheitseffekte, über die wir hier immer wieder schreiben.

Wie aus Börsengewohnheiten Börsenregeln werden können

Manche dieser Gewohnheiten treten in unregelmäßigen Abständen immer wieder auf. Einzelne davon sind so häufig, dass sie scheinbar zur Regel werden und mit eigenen Börsen-Bonmots „geadelt“ werden. Eine dieser Regeln lautet, dass „politische Börsen kurze Beine haben“.

Diese Regel scheint inzwischen außer Kraft gesetzt zu sein. So konnte man in der vergangenen Woche mehrfach in Börsenkommentaren mit Blick auf den Handelskonflikt bzw. die Wahl in Großbritannien lesen, dass die Märkte „im Bann der Politik“ stünden. Und auch hier in der Börse-Intern mussten wir in den vergangenen Monaten immer wieder konstatieren, dass irgendeine Meldung zum Zollstreit zwischen den USA und China (oder dem Rest der Welt) die Kurse in die eine oder andere Richtung bewegt hat. Und bekanntlich währt dieser Schlagabtausch schon fast zwei Jahre. Kann man da noch von „kurzen Beinen“ sprechen?