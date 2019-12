DGAP-News: Prospect Resources Limited





Prospect Resources Limited: Afreximbank erhält Auftrag zur Einrichtung einer Kreditlinie in Höhe von 143 Mio. USD

















17.12.2019









Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.









Das afrikanische Lithium-Unternehmen Prospect Resources Ltd (ASX: PSC) ("Prospect" oder "das Unternehmen") gibt bekannt, dass die African Export-Import Bank ("Afreximbank") mit der Einrichtung und Leitung der primären Konsortialbildung einer Projektfinanzierungsfazilität in Höhe von 143 Mio. USD beauftragt wurde. Die Afreximbank schlägt vor, 75 Mio. USD der Fazilität zu finanzieren und zu halten. Die Parteien haben auch über eine unverbindliche indikative Konditionenvereinbarung für die Kreditfazilität geeinigt.





Die wichtigsten Punkte







Afreximbank wird eine Kreditlinie zur Projektfinanzierung in Höhe von 143 Mio. USD einrichten und syndizieren.







- Afreximbank wird 75 Mio. USD der Fazilität zur Verfügung stellen.







- Die Afreximbank ist eine der größten afrikanischen Entwicklungsbanken mit umfangreicher Erfahrung in der Finanzierung von Projekten in Simbabwe.







Die Ernennung von Afreximbank zum Konsortialführer (Mandated Lead Arranger) ist ein wichtiger Meilenstein bei der Finanzierung des Lithiumprojekts Arcadia in Simbabwe. Die Parteien werden jetzt weitere detaillierte Due Diligence-Prüfungen durchführen und die endgültigen Vereinbarungen der Fazilität aushandeln. Die Ausführung der Vereinbarungen der Fazilität unterliegt der weiteren Due Diligence und Kreditgenehmigung der Afreximbank. Die Inanspruchnahme unterliegt der Erfüllung verschiedener aufschiebender Bedingungen, die in den Vereinbarungen enthalten sein werden. Seite 2 ► Seite 1 von 4