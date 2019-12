General Motors vs. BMW: Diese Dividendenaktie ist jetzt aussichtsreicher!

1. Die aktuelle Dividendenrendite

Anfangen wollen wir auch heute wieder mit der derzeitigen Dividendenrendite, die diese beiden Kontrahenten auf Basis der vergangenen Ausschüttungen zu bieten haben. Der deutsche Premiumproduzent hat für das vergangene Geschäftsjahr 2018 zuletzt eine Dividende in Höhe von 3,50 Euro ausgeschüttet, die beim derzeitigen Kursniveau von 76,14 Euro (16.12.2019, maßgeblich für alle Kurse) einer Dividendenrendite von 4,59 % entsprechen würden.

Definitiv eine interessante Messlatte, aber mal sehen, ob General Motors diese Hürde nehmen kann. Die US-Amerikaner zahlen jedenfalls derzeit 0,38 US-Dollar an die Investoren aus, was bei einem Aktienkursniveau von 35,65 US-Dollar einer Dividendenrendite in Höhe von 4,26 % entsprechen würde. Damit geht dieser Punkt mit einem vergleichsweise kleinen Vorsprung an den deutschen Autobauer. Allerdings sind wir noch nicht am Ende in unserem heutigen Vergleich.

2. Konstanz und Wachstum

Weiter geht es nämlich mit der Konstanz und dem Wachstum der jeweiligen Ausschüttungen. Hier müssen wir BMW zunächst leider einige Abzüge in der B-Note verpassen, wobei B an dieser Stelle für Beständigkeit steht. Der DAX-Autobauer hat in diesem Jahr nämlich seine Dividende von zuvor 4,00 Euro auf das aktuelle Niveau gekürzt, womit die Serie von zuvor acht jährlichen Dividendenerhöhungen leider endete.

General Motors hingegen zahlt erst seit dem Geschäftsjahr 2014 wieder eine Dividende an die Investoren aus und hat hierbei die eigene Ausschüttung stets zumindest konstant gehalten, sowie innerhalb dieser Zeit von 0,30 US-Dollar auf das aktuelle Niveau erhöht. In der Zwischenzeit gab es jedoch fünf Jahre, innerhalb derer keinerlei Ausschüttung gezahlt worden ist, was ebenfalls ein gewisses No-Go sein dürfte und zeigt, dass hier die Dividende wohl eher als schmückendes Beiwerk zu verstehen ist.