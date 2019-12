De Grey Mining (WKN 633879 / ASX DEG) schoss im australischen Handel heute um 10% nach oben bei einem für das Unternehmen sehr hohem Handelsvolumen von mehr als 12 Mio. Aktien. Auslöser für den Kurssprung sind gleich zwei neue Goldentdeckungen des Unternehmens!

Wie De Grey nämlich mitteilte, wurde man sowohl auf dem Areal Hemi als auch auf dem Gebiet Antwerp mit so genannten Aircore-Bohrungen (Bohrungen mit Luftspülung) in geringer Tiefe unter der Oberfläche fündig. So traf De Grey im Hemi-Gebiet unter anderem auf: