Das Wachstum der Weltwirtschaft mag auf dem Rückzug sein, aber LVMH hat mit seinen Edelmarken wie Dior, Dom Perignon, Luis Vuitton, Zenith, Hublot, Kenzo und vielen anderen eine beeindruckende Serie steigender Umsätze und Gewinne vorzuweisen. Jüngster Zugang in den Kreis der LVMH-Familie ist das berühmte US-Unternehmen Tiffany, das 2020 übernommen werden soll. LVMH beweist so, was manch einer sich schon dachte: Den Wohlhabenden sitzt auch in schwierigen Zeiten der Geldbeutel locker. Und es wäre eine große Überraschung, wenn sich das für LVMH nicht auch im bald endenden Weihnachtsquartal bestätigen würde.

Um hier gerade jetzt auf der Long-Seite aktiv zu werden, erscheint der Zeitpunkt nicht unbedingt ideal. Die Aktie bewegt sich in einem soliden Aufwärtstrend, klopft gerade an das bisherige, Ende November bei 411,05 Euro erzielte Rekord-Verlaufshoch und könnte diesen Widerstand zwar auch überwinden. Aber angesichts der bereits über 60 Prozent Kursgewinn im laufenden Jahr werden die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Doch das ist, wenn man sich der Möglichkeiten eines Stay High-Optionsscheins bedient, auch nicht nötig. Wichtig ist, dass der Weg nach unten begrenzt ist. Und aus charttechnischer Sicht wäre er das, auf Basis der starken Entwicklung der Umsätze und Gewinne des Unternehmens ebenso. Der Chart zeigt:

Für einen Stay High-Optionsschein müssen die Bäume nicht in den Himmel wachsen

Die Aktie war Anfang November aus einer mehrmonatigen Seitwärtsspanne nach oben ausgebrochen und hat damit eine ganze Reihe markanter, potenzieller Supportlinien unter sich. Zunächst würde der Kurs auf Höhe der vormaligen Rekordlevels im Bereich 384,25/391,90 Halt finden. Sollte diese Zone fallen, stünde bei derzeit 362,50 Euro die wichtige 200-Tage-Linie als Auffanglinie im Raum, eine Linie, die seit Anfang Februar nicht mehr unterboten wurde. Und selbst, wenn diese Linie reißen sollte, würde LVMH am unteren Ende der vorherigen, breiten Handelsspanne im Bereich 341,70/344,45 Euro noch eine über dem KO-Level unseres heute vorgestellten Stay High-Optionsscheins liegende Unterstützungszone vorfinden.

Mit dieser Strategie wäre man also nicht darauf angewiesen, das LVMH weiter zulegt, um einen Gewinn zu erzielen: Der Stay High-Optionsschein erbringt den maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro dann, wenn die Aktie bis zum Ende der Laufzeit des Scheins in drei Monaten, konkret ist dies der 20. März 2020, immer über dem KO-Level von 340 Euro verbleibt. Das ist in der momentanen Konstellation der LVMH-Aktie eine interessante Möglichkeit zur Erzielung einer soliden Rendite.