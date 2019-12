UK-Wahl und Entspannung im Handelskonflikt geben Rückenwind

Freitag, 13. Dezember 2019 - Die schon in der letzten Woche zu beobachtende Konsolidierungsbewegung an den internationalen Aktienmärkten setzte sich in den letzten Handelstagen zunächst fort. Mit der jüngsten Wendung im Handelskonflikt scheint sich nun aber das grüne Vorzeichen durchzusetzen.

Belastend wirkte die widersprüchliche Nachrichtenlage über den Verlauf der Handelsgespräche zwischen den USA und China. Zwar hatte sich die chinesische Regierung optimistisch gegeben, dass es zu einem Aufschub hinsichtlich der für den 15. Dezember vorgesehenen Einführung neuer Strafzölle kommen werde, doch die US-Seite hatte sich weiter bedeckt gegeben. Zuletzt verdichteten sich allerdings die Zeichen dafür, dass eine Einigung bevorsteht: Donald Trump kündigte per Twitter an, man sei SEHR nahe an einem BIG DEAL. Über Nacht folgte dann auch die Meldung, dass der US-Präsident einen sogenannten „Phase-1-Deal“ unterzeichnet haben soll, womit die für diesen Sonntag geplante Zollerhöhung abgewendet wird. Die Märkte werden das Jahr wohl mit einer Sorge weniger beenden.