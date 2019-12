Beteiligung an Unternehmen: Paribus bringt alternativen Investmentfonds auf den Markt

Das Investmenthaus Paribus startet den Vertrieb für einen neuen alternativen Investmentfonds. Der Fokus liegt auf der direkten Beteiligung (Private Equity) an kleinen und mittleren Unternehmen in Europa.Die Paribus-Gruppe bringt einen alternativen Investmentfonds (AIF) auf den Markt. Paribus Private Equity Portfolio, so der Name des Neuproduktes, soll in mindestens zwei Dachfonds für direkte Beteiligungen (Private Equity) investieren.Erster Zielfonds ist der Astorius Capital Select Teilfonds (Astorius ACS). Zudem will Paribus in einen weiteren Teilfonds der Astorius-Gruppe mit ähnlicher Anlagestruktur investieren. Der Fokus liege auf kleinen und mittelgroßen europäischen Unternehmen, aber nicht auf Neugründungen. In diesem Segment sei der Wettbewerb um...