Einige Tage konsolidierte die Varta Aktie ihre vorangegangene Haussebewegung. Doch der Aufwärtstrend des Börsenlieblings kam in dieser Phase nicht in Gefahr. Im Gegenteil: Gestern demonstrierte der Aktienkurs des Unternehmens Stärke und setzte sich von der zuvor getesteten charttechnischen Unterstützungszone bei 107,00/109,80 Euro nach oben ab. AM Ende des Tages stand für die Varta Aktie ein Plus von mehr als 8 Prozent auf 120,60 ...