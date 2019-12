Kann die Continental-Aktie in den nächsten Wochen wieder auf 130 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Der Kurs der Aktie des Automobilzulieferers Continental (ISIN: DE0005439004) geriet wegen der nachlassenden Nachfrage aus China, dem Handelsstreit zwischen den USA und China und dem allgemeinen Abflauen der Konjunktur bereits Anfang 2018 stark unter Druck. Notierte die Aktie im Januar 2018 noch im Bereich von 250 Euro, so wurde sie im August 2019 zeitweise nur noch knapp oberhalb der Marke von 100 Euro gehandelt. Seit damals konnte sich die Aktie wieder deutlich erholen.

Nach den im Rahmen der Analystenerwartungen liegenden Quartalszahlen bestätigte die Mehrheit der Experten ihre Empfehlung, die Aktie zu halten. Morgan Stanley belässt die Aktie mit einem Kursziel von 150 Euro auf „Overweight“. Kann die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 130 Euro ansteigen (dort notierte die Aktie zuletzt am 12.11.19), dann wird eine Investition in Long-Hebelprodukte hohe Renditen abwerfen.