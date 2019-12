NEXR Technologies SE: Launch der innovativen FC BAYERN VR EXPERIENCE

Berlin, 17. Dezember 2019



VRIDAY, die Virtual Reality Sparte der NEXR Technologies SE (XETRA: 99SC), verantwortlich für VR-Experiences und zugehörige Software, launcht heute ihr erstes VR-Projekt. In Kooperation mit dem europäischen Spitzenverein FC Bayern München entstand eine Experience, die Maßstäbe setzt. Zum einen macht sie die Geschichte des weltweit bekannten Fußballvereins virtuell erlebbar, zum anderen ermöglicht sie eine spielerische Interaktion mit den Fußballstars des FC Bayern München auf dem Rasen der Allianz Arena.

In der Mixed Zone, dem Spieler-Ankunfts- und Interview-Bereich des Stadions, trifft man bereits auf die ersten Stars des FC Bayern München. Hier hat der User die Wahl zwischen zwei Toren, die in andere Bereiche der Allianz Arena führen und momentan erkundet werden können.



Beim Kopfballtraining steht der Fan auf dem Rasen der Allianz Arena und kann in verschiedenen Schwierigkeitsstufen ein Kopfballtraining mit den Spielern des FC Bayern München absolvieren: Mal wird der Ball zugeworfen, mal geschossen oder durch die Ballmaschine ausgegeben.



Entscheidet man sich für das Tor des Time Tunnels, wird man am Eingang der FC Bayern Erlebniswelt empfangen. Durch den Time Tunnel hindurch sieht man die verschiedenen Stationen und Meilensteine des Traditionsvereins. So findet man sich beispielsweise im Café Gisela wieder, in dem im Jahr 1900 die Gründungsurkunde unterschrieben wurde. Weitere Meilensteine, wie das gewonnene Triple im Jahr 2013, folgen.



Ab heute kann die FC Bayern VR Experience über die Website des FC Bayern München für die Oculus Rift und Oculus Rift S heruntergeladen werden. Wer kein Oculus Headset besitzt, kann die exklusive VR Experience in einer der FC Bayern München Stores im Zuge einer Roadshow erleben.

"Speziell rund um die Weihnachtszeit rechnen wir mit erhöhtem Zuspruch und können auf diese Weise die Wahrnehmung für die VR-Experience von VRIDAY und damit auch von NEXR selbst weiter steigern", sagt Markus Peuler, Geschäftsführender Direktor der NEXR Technologies SE.